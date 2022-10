Austria Klagenfurt gegen LASK – das ist am Samstag in der Fußball-Bundesliga das Duell um Platz drei. In solche Tabellenregionen vorgedrungen sind die Violetten zuletzt vor rund 30 Jahren mit einem Trainer, der Legendenstatus hat: Walter Ludescher. Der "Hofrat", der "Lu", der "Professor" – nein, das war keine Hänselei wegen seines Brotberufs als Pädagoge, sondern Ausdruck des Respekts wegen seiner Professionalität, Sachlichkeit und Eloquenz.