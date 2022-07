Martin Hinteregger trifft bei Sirnitz-Sieg erstmals im Unterhaus

Martin Hinteregger erzielte in der siebenten Spielminute mit seinem ersten Tor für seinen neuen Verein das 1:0. Wenig später traf er per Kopf nur die Querlatte. Am Ende setzten sich die Heimischen völlig verdient mit 2:0 durch.