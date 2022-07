Omnipräsent ist wohl das pasende Wort, um den ersten Heimauftritt von Martin Hinteregger für seinen Stammverein, die SGA Sirnitz, zu beschreiben. Schon in den ersten Minute im Spiel gegen den FC St. Michael/Lavanttal, konnte man die Handschrift des ehemaligen Eintracht Frankfurt-Legionärs deutlich erkennen. "Hinti war nicht nur Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel, ihm gehörte auch die Lufthoheit im gegnerischen Strafraum. Er war an fast allen Torszenen der Heimischen beteiligt. Schon in der dritten Minute leitete er mit seinem Pass die erste gefährlich Aktion ein. Zwei Minuten später tauchte der 29-jährige erstmals selbst im Strafraum auf, wurde vom Schiedsrichter wegen eines Fouls zurückgepfiffen. In der achten Minute war es aber soweit. Nach einer schönen Flanke stand Hintergger goldrichtig und verwertet staubtrocken zum frühen 1:0, was gleichzeitig auch sein erster Saisontreffer war. In Minute 18 hatte der ehemalige ÖFB-Teamverteidiger Pech, nach einem Kopball traf er nur die Querlatte. Die erste Offensivaktion ohne Beteiligung ihres Starkickers führte schließlich in der 30. Minuten zum verdieten 2:0 für die SGA. Von St. Michael war bis zu diesem Zeitpunkt wenig zu sehen. Zum ersten Mal gefährlich wurden die Gäste erst in der 34. Minute, doch Sirnitz konnte die Null halten.