Dem Profifußball hat Martin Hinteregger im Sommer abgeschworen, als er völlig überraschend seine Karriere im Spitzenfußball beendet hat. Bei seinem Heimatklub Sirnitz versucht der 67-fache ÖFB-Teamspieler, in der Unterliga im Amateurfußball mehr Spaß zu haben. Das Debüt in der Vorwoche in St. Veit ging daneben. Der 29-Jährige unterlag mit seiner Truppe als Stürmer mit 0:3. Heute erfolgt die Heimpremiere für den Europa-League-Sieger gegen den FC St. Michael/Lavanttal. Ein Zuschaueransturm ist garantiert. „Wir haben in unserem Stadion aber nur Platz für 500 Personen“, sagt Franz Hinteregger, Vater von Martin und Vereinsboss.