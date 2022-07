Dieser Schritt war stets Teil seiner Lebensplanung und am Freitag setzt er ihn auch um: Martin Hinteregger wird für seine SGA Sirnitz einlaufen - und zwar auf heimischem Boden. Einzige Einschränkung: "Wir haben in unserem Stadion nur Platz für 500 Personen", sagt Franz Hinteregger, Vater und Vereins-Chef. Damit auch jene Hinti-Fans, die die Anreise am Freitag nicht schaffen, den ersten Auftritt des Ausnahmefußballers im Heimatstadion live erleben können, überträgt die Kleine Zeitung das Spiel gegen St. Michael im Lavanttal ab 18.30 Uhr live auf www.kleinezeitung.at.