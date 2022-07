Sie strahlen richtig. Wie geht es Ihnen als sogenannter "Frühpensionist"?

MARTIN HINTEREGGER: Um ehrlich zu sein, habe ich mehr Stress als vorher. Ich versuche mich verschärft in der Hubschrauberfirma und im Restaurant einzubringen. Ich werde immer wieder in Frankfurt sein. Es ist noch nicht alles ganz abgeschlossen. Ich muss noch Dinge erledigen, danach kann das Leben in Kärnten starten.