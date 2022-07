In Sirnitz ist alles angerichtet. Und wenn laut internen Prognosen Martin Hinteregger nach seiner Sehnen- und Meniskusverletzung in zwei bis drei Wochen wieder auflaufen wird, könnte es in der Unterliga Ost richtig zur Sache gehen. Die Freigabe der Frankfurter ist hieb- und stichfest – solange Sirnitz im Europacup nicht auf die Deutschen trifft. Dementsprechend steht einem Comeback des Kickers in seiner Heimat nichts mehr im Weg.