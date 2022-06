Meisterfeier, Hochzeit (nicht seine eigene), Zeltfest (seines Vereins) und arbeiten. Die vergangenen Wochen waren für Christian Ragger herausfordernd. Doch der Stürmer des TSV Preitenegg hat Kondition.

Auf dem Spielfeld war der gelernte Elektriker in der vergangenen Fußballsaison besonders unter Strom: 44 Tore hat er für den Turn- und Sportverein (TSV) aus dem Lavanttal geschossen. Kein Spieler in einer Kärntner Meisterschaft traf heuer öfter. Der Lohn: der Aufstieg von der 2. in die 1. Klasse. Erstmals in der 47-jährigen Vereinsgeschichte. "Bei uns hat die Chemie gestimmt. Es ist eine Freude, hier zu spielen", sagt Ragger.