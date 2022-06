Das Team Korsoka/Kärnten, die Auswahl der Kärntner Slowenen, tritt bei der „Europeada“ im Männer- und Frauenbewerb an. Beide Teams haben ein Ziel: erstmals Meister bei der Europeada, der Fußballeuropameisterschaft der autochthonen nationalen Minderheiten zu werden. Mit der Europeada soll Bewusstsein für Minderheiten geschaffen werden. Immerhin gehört jeder siebte Europäer einer autochthonen Minderheit an oder spricht eine Regional- oder Minderheitensprache.

Das Fußballturnier mit 19 Männer- und vier Frauenauswahlen aus elf europäischen Ländern wird sich auf elf Sportstätten in Südkärnten abspielen. Ein Spiel findet in Prevalje in Slowenien statt. Alle Mannschaften sind nach Vorbild eines Olympischen-Dorfes rund um den Klopeiner See untergebracht.