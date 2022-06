"Alles in allem sind wir wirklich erleichtert, dass es eine Lösung für den Regionalliga-Aufstieg gegeben hat. Mit dem SAK, der sportlich gezeigt hat, was er kann und erfahren in der Regionalliga ist, ist es auch eine sehr gute Lösung." KFV-Präsident Klaus Mitterdorfer fiel nach dem Schreiben des SAK ein Stein vom Herzen. Bekanntlich verzichtete Landesliga-Meister Dellach/Gail ja auf den Aufstieg, musste somit sogar in die Unterliga absteigen. Regionalliga-Absteiger Spittal wollte nicht oben bleiben, Treibach hielt die Klasse in letzter Runde noch sportlich.