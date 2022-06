Für einen Fußballer gibt es nichts Schlimmeres, als wenn man zum vorzeitigen Karriereende gezwungen wird. Der Villacher Manuel Weber kennt diese Situation nur allzu gut. Nach zahlreichen Verletzungen hängte er mit 31 Jahren die Fußballschuhe an den Nagel. "Ich habe nur mehr mit Schmerzmitteln gespielt. Es folgten Operationen und Therapien, ehe mir bewusst wurde, dass es so keinen Sinn mehr macht. Es war unmöglich, auf einem hohen Niveau zu performen und so ging die Karriere dann zu Ende", erzählt der ehemalige ÖFB-Nationalteamspieler, der seit über fünf Jahren als Spielerberater fungiert.