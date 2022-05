Für Tore wie am Fließband steht in Kärnten kaum eine Fußballerin so, wie die Wolfsbergerin Vanessa Kraker. Die 19-Jährige in Diensten der „Carinthians Hornets“ zerschießt momentan die 2. Bundesliga regelrecht, lacht mit 19 Toren aus 20 Saisonspielen von Platz zwei der Schützenliste. In dieser Saison gelangen ihr bereits zwei „Hattricks“, also drei Tore in einem Spiel. „Dazu kommt, dass ich nun im Frühjahr wirklich in jeder Partie getroffen habe, oft sogar zweimal“, strahlt sie stolz. Kraker begann bereits mit vier Jahren mit Papa Gebhard, Ex-Kicker des ATSV Wolfsberg, mit dem Fußballspielen. „Mit neun Jahren ging ich zum WAC, wo ich bis zur U17 mit Burschen spielte“, erzählt Kraker. Danach wechselte die Vollblutstürmerin in die renommierte Akademie nach St. Pölten, wo gleich ein Großklub auf sie aufmerksam wurde. „Ein Jahr spielte ich dann für Austria Wien, konnte erste Erfahrungen in der 1. Bundesliga machen“, erzählt sie.