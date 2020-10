Facebook

Mit neuem Logo erfolgreich: Rashidi Udikaluka, Daniel Mair, Ivica Ban © JOE SCHRETTER/SVS

Seit das historische Logo die Dressen der Regionalliga-Mannschaft des SV Spittal ziert, ist diese ungeschlagen: Erstmals mit dem neuen, alten Logo aufgelaufen sind die Spittaler Jungen Wilden rund um Kapitän Daniel Mair beim Unentschieden gegen Stadl-Paura, danach gab es Siege bei den Sturm-Amateuren sowie gegen Weiz. Nun stellt der Kärntner Traditionsklub das Logo auch offiziell um. Es ist eine Hommage an die großen Zeiten des Vereins, der in der Saison 2021/22 sein 100-Jahre-Jubiläum begeht. Das legendäre Logo mit dem alten SVS-Schriftzug begleitete die Spittaler Fußballer durch die 70er und 80er-Jahre, also in jener Zeit, in der die größten Erfolge gefeiert wurden. "Wir sind sehr stolz auf unsere Tradition, genau das wollen wir mit der Rückkehr zum alten Logo zeigen", sagt SVS-Obmann Gerald Gadnik.