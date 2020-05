Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Viele Sportvereine sind durch die Corona-Pandemie in ihrer Existenz bedroht. Das Sportministerium versprach Soforthilfe in Millionenhöhe. Kärntens Sportdirektor Arno Arthofer nimmt heute dazu auf unsere Homepage www.kleinezeitung.at Stellung. Er erklärt wie, in welcher Form und wann mit den erste Zuschüssen zu rechnen ist. Beginn des Livestreams um 14.15 Uhr.