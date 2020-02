Facebook

Sanierung des Goldeck-Stadions soll noch heuer in Angriff genommen werden © Rie-Press

Vorsichtig optimistisch zeigte sich Landessportdirektor Arno Arthofer bezüglich der dringend notwendigen Sanierung des Goldeck-Stadions in der Stadt Spittal. "Ich bin zuversichtlich, dass wir noch heuer mit dem Umbau beginnen werden", so Arthofer auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Der Sportdirektor des Landes bestätigt, dass im Budget für 2020 finanzielle Mittel für das desolate Fußball-Stadion reserviert sind. "Fehler, wie sie in der Vergangenheit mit dem Bau des Kunstrasenplatzes und der unglücklichen Situierung der Eishalle passiert sind, müssen vermieden werden. Hier geht es um sehr viel Steuergeld, das investiert werden muss, und deshalb müssen die zu setzenden Maßnahmen gut überlegt werden", gibt Arthofer zu bedenken. Landessprotdirektor Arno Arthofer © LPD/ Wolfgang Jannach Vorerst muss noch abgeklärt werden, ob eine Zusage für Bundesfördermittel, die von Ex-Sportminister Heinz-Christian Strache gegeben wurde, noch zur Verfügung stehen. Arthofer: "Wir sind mit den überaus bemühten Vorstandsmitgliedern des SVS und der Stadtgemeinde Spittal auf einem guten Weg, sodass ich sehr zuversichtlich bin, dass heuer noch mit der ersten vor drei Etappen der Sanierung begonnen werden kann."