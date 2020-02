Facebook

Startschuss für Sanierung des Sportstadions soll noch heuer fallen © Rie-Press

"Wir waren von den unfassbar vielen Reaktionen, die uns aufgrund der medialen Berichterstattung in der Kleinen Zeitung erreichten, überwältigt", sagt Vorstandsmitglied Michael Pech (Kommunikation). "In den vergangenen Tagen haben wir zahllose positive Reaktionen zu einer möglichen Sanierung der Stadionanlage der Stadt Spittal bekommen – vor allem von einer Vielzahl der insgesamt 200 Nachwuchsspieler sowie natürlich auch von deren Eltern. Dass die Dringlichkeit einer umfangreichen Sanierung nun auch über alle Parteigrenzen hinweg einen Konsens zu erzielen scheint, macht zusätzlich Hoffnung, dass dieses Vorhaben für unsere Sportstadt Spittal tatsächlich rasch und im notwendigen Umfang in die Tat umgesetzt wird", erklärt der Vorstand es SV Spittal rund um Obmann Gerald Gadnik.