Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hartwig Gangl © KK

Die Kärntner und Osttiroler Fußballfamilie trauert um Hartwig

Gangl, der am 25. Jänner im 65. Lebensjahr verstorben ist.

Gangl war seit 36 Jahren Schiedsrichter und wurde 2016

zum Obmann des Kärntner und Osttiroler Schiedsrichterkollegiums

gewählt. In dieser Funktion gehörte der Villacher auch dem

Vorstand des Kärntner Fußballverbandes (KFV) an. "Mit großem Engagement, Leidenschaft und viel Herz war Hartwig

für die Belange der Schiedsrichter tätig. Ich habe einen Freund

verloren, meine aufrichtige Anteilnahme gilt der Familie, ihr

wünsche ich viel Kraft in dieser schweren Stunde", trauert KFVPräsident Klaus Mitterdorfer.