Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jubelnde Austrianer soll es auch heute wieder nach dem Spiel in Kapfenberg geben © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort)

Die Austria ist in der 2. Fußball-Bundesliga angekommen: 1:0 in Horn, 1:1 gegen Wr. Neustadt, zuletzt das 2:1 beim FAC. Nach den sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen liegen die Waidmannsdorfer nur noch drei Zähler von Rang sieben entfernt. „Es hat sich alles wieder super zusammen geschoben“, schnauft Trainer Franz Polanz merklich durch. „Es braucht einfach acht, neun Spiele, bis du in einer neu zusammengewürfelten Mannschaft weißt, wer zu wem passt, wer miteinander harmoniert.“ Der Aufwärtstrend soll heute auch im Auswärtsspiel gegen Kapfenberg anhalten. „Wahrscheinlich werden wir in einer ähnlichen Formation spielen wie zuletzt beim 2:1 in Floridsdorf.“