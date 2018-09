23-Jähriger brach am Sonntag bei Fußballmatch in Finkenstein bewusstlos zusammen. Ein Schock für alle, wie Trainer Luca Croatto berichtet. Der Fußballer befindet sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der 23-Jährige ist Mittelfeldspieler (Sujetfoto) © APA/Scheriau

"Es war ein großer Schock für uns alle", sagt Luca Croatto (49), Trainer des FC Faaker See. Beim Match seiner Mannschaft in der 1. Klasse B gegen Baldramsdorf brach am Sonntag ein 23-jähriger Spieler zusammen. Diagnose: Herzstillstand. Croatto: "Es war in der 70. Minute. Christoph ist plötzlich bewusstlos zusammengesackt."

Mehr zum Thema Finkenstein Herzstillstand! 23-Jähriger bricht bei Fußballspiel zusammen