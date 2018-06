Nikolsdorf gegen Mölltal Spielervater soll Schiedsrichter verprügelt haben

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Brutale Attacke bei Fußballspiel in Osttirol. Der Vater von zwei Spielern der TSU Nickolsdorf steht im Verdacht, den Schiedsrichter mit Faustschlägen und Fußtritten angegriffen zu haben.

Der Schiedsrichter musste ins Krankenhaus gebracht werden © Oberländer, Symbolbild

Was ein entspannter Fußballnachmittag hätte werden sollen, endete mit einem Skandal. In der Schlussphase des Spiels zwischen TSU Nickolsdorf und dem FC Mölltal (1. Klasse A) stürmte, so erste Ermittlungen der Polizeiinspektion Lienz, der Vater von zwei TSU-Spielern plötzlich aufs Feld und streckte Schiedsrichter Gottfried Neuwirth nieder.

