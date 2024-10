Einen beachtlichen Lauf haben die WAC Amateure aktuell in der Regionalliga Mitte vorzuweisen. Sie konnten seit 6. September in jedem Spiel punkten. Das schlägt sich klarerweise auf die Tabellensituation nieder. Die Wolfsberger liegen mit dem Auswärtssieg in Wildon unter den besten drei Teams. Die Mannschaft von Nemanja Rnic ist am Platz aktuell schwer zu biegen. „Es ist schon etwas überraschend, dass es so gut läuft. Es ist eigentlich nur aufgrund des guten Frühjahrs möglich, weil die Jungs hier zusammengewachsen sind“, weiß Co-Trainer Rafael Graf.