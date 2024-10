Das Duell Zweiter gegen Dritter stand in der zwölften Runde der Kärntner Liga an. Der ATSV Wolfsberg empfing vor heimischem Publikum den SV Spittal. Nach 24 Minuten eröffneten die Wolfsberger einen aus ihrer Sicht torreichen Abend. Man erarbeitete sich gute Chancen und verwertete diese dann auch.

Urgesteine machten den Unterschied

Wolfsbergs Eigenbauspieler Marcel Stoni köpfte zum 1:0 nach sehenswerter Hereingabe ein. Danach war es Wolfsberg-Kapitän Patrick Pfennich, der normal als Vorlagengeber bekannt ist, der dem Spiel als Torjäger seinen Stempel aufdrückte. Er schoss das 2:0 und das 3:0. Die Urgesteine machten in der ersten Hälfte den Unterschied. So ging man mit einer komfortablen 3:0 Führung in die Halbzeitpause.

In Hälfte zwei sorgte dann Fabian Steurer für Hoffnung auf Spittaler Seite. Das Momentum schwenkte zu den Gästen. Die Spittaler übten großen Druck aus, konnten auch den Anschlusstreffer erzielen. Am Ende zogen die Lieserstädter im Lavanttal aber doch den Kürzeren und verloren 2:3.