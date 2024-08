Die langersehnte Comeback-Saison von Marco Koller wird von Spiel zu Spiel besser. Seit dem Spiel in Lendorf zieht er wieder die Fäden im St. Jakober Mittelfeld. Zudem traf er auch bis zum Spiel gegen Dellach (0:2 Niederlage) in jeder Partie. Auch gegen den VST Völkermarkt zum 2:0. Allerdings schossen die Völkermarkter noch zwei Tore und das Spiel endete unentschieden.

Bei Ferlach gegen Köttmannsdorf gab es für die Ferlacher den nächsten Dämpfer. Im Derby kehrte zwar Lukas Jaklitsch nach vielen Monaten zurück in die Mannschaft. Die Freude hielt nur wenige Minuten an, da sich Neo-Legionär Sredojevic schwer am Knie verletzte. Es wird wohl der nächste Langzeit-Ausfall sein. Die Köttmannsdorfer mit dem wohl kleinsten Stürmer-Duo der Liga konnten das Spiel am Ende 2:0 gewinnen.

Disziplinierte Lendorfer schickten den SC St. Veit mit 2:1 nach Hause. „Man of the Match“ war Doppel-Torschütze Max Steinthaler, der binnen vier Minuten gleich zweimal einschoss. Der FC Lendorf ließ sich bis zum Schluss nicht aus der Spur bringen. In den letzten Minuten kassierte man jedoch zweimal Gelb, was aber im Gegensatz zu den sieben gelben Karten der St. Veiter zu verkraften war.

Die Lieserstadt-Kicker aus Spittal können sich bei Ex-Bundesliga Tormann Marko Soldo für den Sieg beim SV Donau bedanken. Unfassbare Reflexe des 27-jährigen verhinderten den Ausgleichstreffer. Wenig später sorgte dann Abdulmomen A. S. Bashir für das das entscheidende 3:1.

Großes Pech hatte Veldens Mpaka in Draschitz. Er führte die 1b-Mannschaft als Kapitän auf das Feld und erlitt im Spiel gegen Draschitz einen Achillessehnenriss. Damit ist es für ihn wohl für eine lange Zeit mit dem Fußballsport vorbei. Trotz des Ausfalls gewann der Atus Velden auswärts mit 5:0.

Die Faaker 1b-Mannschaft drehte das Spiel gegen Feistritz/Ros. Joker David Gelbmann leitete mit dem 2:2 Ausgleichstreffer in der 82. Minute die Wende des Spiels ein. Elmin Ducanovic machte mit dem 3:2 in der 91. Minute den Deckel drauf.