Viele Hartberger haben nicht mehr mit dem Aufstieg gerechnet. Umso größer ist die Freude in der Oststeiermark. Gefeiert wurde im Stadion und in Lokalen.

Bis Mitternacht feierten die TSV-Funktionäre mit Bürgermeister Marcus Martschitsch (3. von links hinten) den Aufstieg © KK

Die Profertil-Arena in Hartberg gleicht dieser Tage einem Flughafenbetrieb. Ähnlich wie in London-Heathrow herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Seit Montag wird der Rasen, auf dem sportlich Historisches geleistet wurde, von Arbeitern in der drückenden Schwüle des Tages abgefräst. Lastwagen karren das Grün, das Fans erwerben können, davon.

