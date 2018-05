Der 1:0-Sieg des TSV Prolactal Hartberg über die SV Ried ließ nach dem Spiel auch in der Kabine der Hartberger die Emotionen hochgehen. Ein Video auf Facebook zeigt, dass Hartberg der "geilste Klub der Welt" ist.

Auf dem Platz und in der Kabine jubelten die Hartberger Spieler © GEPA pictures

Noch keine Lizenz, aber den sportlichen Willen zum Aufstieg in die Bundesliga bewiesen die Spieler des TSV Prolactal Hartberg mit ihrem 1:0-Auswärtssieg gegen die SV Ried. Mit 62 Punkten liegen die Hartberger zwei Runden vor Saisonende jetzt auf Platz zwei der Tabelle der Ersten Liga und damit auf einem fixen Aufstiegsplatz. Verfolger Wiener Neustadt hat vier Punkte Abstand.

Nach dem Spiel ließen die Hartberger Spieler in der Gästekabine der "Keine Sorgen Arena" in Ried ihren Emotionen freien Lauf, wie auf einem auf Facebook geposteten Video zu sehen ist. Angefeuert von Kapitän Sigi Rasswalder und Philipp "Pippo" Siegl stimmt die Mannschaft "Hartberg ist der geilste Klub der Welt" an.

Hartberg wurde auch vom Protestkomitee der Bundesliga in zweiter Instanz die Lizenz verweigert. Ihnen bleibt damit nur noch der Gang vor das Ständig Neutrale Schiedsgericht. Eine Entscheidung darüber soll am Dienstag fallen. Davor, am Montag, wartet noch Kapfenberg auswärts auf die Oststeirer.

