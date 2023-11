Die Lafnitzer haben sich das ganz anders vorgestellt. Das 0:5 in Ried von vor der Länderspielpause sollte mit einer guten Leistung gegen Liefering wieder aus den Köpfen der Spieler. Das Problem: Die Lafnitzer gingen mit 0:4-Rückstand in die Kabine, nach 63 Minuten war das halbe Dutzend voll. Edon Murataj traf dann für Lafnitz in der 90. Minute zum 1:6. „Liefering war überlegen“, sagt Lafnitz-Trainer Robert Weinstabl, der nicht zur Tagesordnung übergehen will.