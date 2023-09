Wenn’s läuft, dann läuft’s. Acht Punkte Vorsprung hat der GAK auf den ersten Verfolger St. Pölten nach neun Runden. Und zwar deshalb, weil die Rotjacken gestern das direkte Duell gegen die Niederösterreicher für sich entschieden haben. Christian Lichtenberger brachte die Grazer in der 15. Minute in Führung, nach schönem Assist von Daniel Maderner. Die besseren Akteure waren die Steirer in diesem Spiel mit Sicherheit nicht. St. Pölten diktierte das Spielgeschehen, die Gastgeber gaben den Ton an, erzielten aber keine Tore, trotz einiger Möglichkeiten. Die beste hatte Dario Tadic in der 21. Minute. Doch er scheiterte vom Elfmeterpunkt an GAK-Goalie Jakob Meierhofer. Der Gefoulte soll nicht schießen – diese Fußballweisheit bestätigte sich einmal mehr. Denn Tadic ist zuvor von Michael Lang im Strafraum niedergerissen worden. Tadic (38.) und Bernd Gschweidl (42.) schossen aus aussichtsreichen Positionen übers Tor.

Nach der Pause bekamen die 2800 Besucher ein fast identes Spiel wie in Hälfte eins serviert. Die Niederösterreicher waren besser, aktiver und belohnten sich in der 68. Minute. Julian Keiblinger zog ab, der Ball wurde von Felix Holzhacker unhaltbar abgelenkt – 1:1. Große Aufregung gab es in der 70. Minute. Ein Kopfball von Christian Ramsebner wurde zuerst als Tor gewertet und wenig später von Schiedsrichter Alain Sadikovski wieder zurückgenommen. Es wäre aufgrund des fußballerisch Gebotenen die verdiente Führung gewesen. Es kam ganz anders. Der GAK behalf sich nur noch mit wenigen Entlastungsangriffen. Mit Selbstvertrauen und Können erzielte Michael Cheukoua das 2:1. Die Uhr zeigte die 86. Minute. Aber die Grazer hatten nicht genug. Der eingewechselte Jan Stefanon erzielte drei Minuten später sogar noch das 3:1. Der Sieg ist glücklich. Den mitgereisten GAK-Fans war dies egal.

Leoben nahm den Schwung mit

DSV Leoben hat den Schwung aus dem erfolgreichen Cup-Spiel gegen WSG Tirol (3:1) mitgenommen. Die Obersteirer präsentierten sich gegen Liefering, dynamisch, spielten schöne Kombinationen und gingen durch ein Elfmetertor von Kevin Friesenbichler (29.) in Führung. Es folgten zahlreiche Torschüsse, die allerdings ihr Ziel verfehlten oder abgefangen wurden. Die unterlegenen Gastgeber gingen zufrieden in die Pause, weil Moritz Neumann (41.) aus dem Nichts der Ausgleich gelungen war.

In der zweiten Hälfte änderte sich wenig am Spielgeschehen. Die Steirer dominierten, die jungen Lieferinger hielten mit Mühe dagegen. Mit einer Einzelaktion drehte Moussa Yeo das Spiel. Er ließ in der 76. Minute drei Spieler stehen und knallte den Ball ins kurze Eck zum 2:1. Entgegen der Leistung führte Liefering. Durch den Treffer von Deni Alar (86.) nahmen die besser spielenden Leobner zumindest einen Punkt mit. „Wir hatten mehr Chancen, das Spiel zu gewinnen“, sagte DSV-Trainer Rene Poms.