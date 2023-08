Ein frühes Gegentor, eine unnötige Gelb-Rote unmittelbar nach der Pause gegen den heute gesperrten Meletios Miskovic und ein letztlich klares 0:3: Die Auftaktniederlage von Kapfenberg in Lafnitz erinnerte zumindest in Teilen an den Saisonstart im Vorjahr, der danach in einer wahren Unserie mündete. „Das darf aber überhaupt nicht in unsere Köpfe rein, Lafnitz ist abgehakt“, sagt KSV-Kapitän Matthias Puschl. Gegen den FAC wollen die „Falken“ heute unbedingt anschreiben, „weil wir noch eine Rechnung aus dem Juni (0:3, Anm.) offen haben“. Entsprechend motiviert trainierte der KSV in den letzten Tagen, streute etwa bei Abschlussübungen zusätzliche Sprints ein und schenkte sich auch bei Spielformen nichts. Da wurde es, ob in Person von Puschl oder Nemanja Zikic, auch einmal lauter. „Bei uns ist richtig Feuer drinnen“, sagt Puschl.