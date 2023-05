Drei Runden sind in der Zweiten Liga noch zu spielen – und nur für Horn, Amstetten, Vienna und FAC geht es um nichts. Blau-Weiß Linz, St. Pölten und der GAK spielen noch um den Aufstieg in die höchste Spielklasse – neun Mannschaften kann es noch treffen. Dass es die Lafnitzer erwischt, ist unwahrscheinlich, gegen 20 Uhr kann das heute mit einem Punkt gegen Liefering bereits erledigt sein. „Ich hab mir das nicht durchgerechnet“, sagt Semlic und schwärmt von einer „richtig guten und ausgeglichenen Liga“ – in der er sich vorstellen kann, auch nächste Saison zu arbeiten. „Aber das ist alles noch kein Thema. Ich konzentriere mich auf Lafnitz und will einen gebührenden Abschied.“