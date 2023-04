Wenn die Falken einmal abheben, bleiben sie in der Luft. Am Freitagabend setzte der KSV seinen Erfolgslauf fort, blieb zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen und besiegte die Vienna klar mit 3:0. "Wenn man sieht, wie die Fans mit den Spielern feiern, ist das super", jubelte KSV-Präsident Erwin Fuchs. Als entscheidend erwies sich die Phase kurz nach dem Wiederanpfiff. Nach einem langen Ball legte Meletios Miskovic auf Mark Grosse ab, der Vienna-Torwart Andreas Lukse im zweiten Versuch bezwang. Danach lag gleich zweimal das schnelle 2:0 in der Luft: Zuerst verpasste Tobias Mandler den Abschluss (50.), dann pfiff Schiedsrichter Jandl ein Kopfballtor von David Heindl ab (51.) – eine mehr als harte Entscheidung.