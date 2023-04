Mit einem wuchtigen Kopfball sorgte Innenverteidiger David Heindl in der 52. Minute für die wichtige Kapfenberger Führung in der Südstadt. Der 18-Jährige lief auf schnellstem Wege zur Bank der „Falken“, holte sich einen liebevoll gestalteten Zettel mit ihrem Bild darauf ab und hielt ihn in die Höhe: „Danke für alles Mama“ war darauf geschrieben. Alle Teamkollegen standen Reihe, um den jungen Mürztaler zu herzen.