Die heimische Fußballsaison hat sich zwar in die Winterpause verabschiedet, rund um das Kapfenberger Franz-Fekete-Stadion brandet in diesen Tagen aber eine Diskussion auf. Auslöser ist die Berichterstattung eines Historikers im "Standard" über Namensgeber Franz Fekete, von 1963 bis 1987 SPÖ-Bürgermeister von Kapfenberg und mit Stimmanteilen von bis zu 83 Prozent auf politischer Ebene unumstritten. Weil Fekete sich auch im Sport maßgeblich engagierte, wurde das Alpenstadion schließlich 2001 in Franz-Fekete-Stadion umbenannt. Fekete erlebte die Rückkehr der Fußballer in die Bundesliga 2008 noch mit, ehe er im Februar 2009 verstarb.