Am Freitagabend hatten mit Liefering und Vorwärts Steyr zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf vorgelegt, am Samstagnachmittag wollte Kapfenberg nachziehen. Doch trotz zweimaliger Führung mussten sich die "Falken" Blau-Weiß Linz letztlich mit 2:4 geschlagen geben. Der KSV wartet also nicht nur weiterhin auf den ersten Sieg seit Anfang Mai, sondern hat mittlerweile auch schon elf Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz.

Dabei begann für den KSV, der krankheitsbedingt auf einige Stammspieler verzichten musste, das Spiel nach Maß. Nach einem Befreiungsschlag im eigenen Strafraum schalteten die Obersteirer über Matthias Puschl und Winfred Amoah blitzschnell um, Tobias Mandler schickte schließlich Antonio Sokcevic ideal in die Tiefe, der früh zur Führung traf (7.).

Mit Fortdauer der ersten Hälfte übernahmen aber die favorisierten Gäste das Kommando, weil sich Kapfenberg zu viele Fehlpässe im Abwehr- und Mittelfeldzentrum leistete und Blau-Weiß dort mit vier zentralen Spielern ein gutes Positionsspiel betrieb. Der Ausgleich war die logische Folge: Nach einem langen Ball von Marco Krainz hinter die Kapfenberger Abwehr stocherte Fabian Windhager den Ball vorbei an KSV-Torwart Marvin Wieser (20.). Ein Tor, das Kapfenberg in dieser Saison schon mehrfach kassiert hat.

Blitzstart nach dem Wiederanpfiff

Dass der KSV dennoch am ersten Sieg seit 6. Mai schnuppern durfte, hat er einem Blitzstart in Hälfte zwei zu verdanken. Nemanja Zikic erwischte die Linzer Abwehr mit einem Freistoß am falschen Fuß und drehte jubelnd ab (48.). Zwar blieb Linz danach tonangebend, die Kapfenberger Abwehr rund um Niklas Szerencsi ließ aber kaum Chancen zu und verteidigte auch die vielen Ecken konsequent. Im Gegenzug setzte der KSV, je näher der erlösende Schlusspfiff rückte, vermehrt auf Umschaltmomente über Winfred Amoah und Mohamed Koné. Die beste Chance auf das 3:1 hatte Amoah, dessen Ball nur knapp am langen Kreuzeck vorbeiflog (78.).

Am Ende machte sich der Linzer Druck doch bemerkbar: Zuerst köpfelte Danilo Mitrovic nach einer Ecke völlig freistehend zum 2:2 ein (80.), ehe Stefan Gölles (85.) und Ronivaldo (87.) jeweils per Kopf die Chance auf das Siegestor hatten - das schließlich Matthias Seidl mittels Flachschuss aus dem Rückraum erzielte (88.). Das 2:4 durch Fally Mayulu kurz vor dem Schlusspfiff sorgte endgültig dafür, dass der wackere Kampf der "Falken" nicht belohnt wurde.