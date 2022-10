In St. Pölten zeigte sich der GAK gegenüber den letzten Spielen verbessert und war insbesondere nach der Pause die klar spielbestimmende Mannschaft, dennoch blieben die Rotjacken vor dem Cup-Derby gegen Sturm am Mittwoch auch im vierten Spiel in Folge sieglos. Auch, weil Daniel Kalajdzic kurz vor Schluss nur die Stange traf (89.). "Speziell nach der Pause war es eine echt starke Leistung meiner Mannschaft und eine tolle Reaktion auf die letzten Leistungen", sagte Trainer Gernot Messner. "Schade, dass wir die vielen Torchancen nicht nützen konnten."

Auch im zweiten blau-roten Duell des gestrigen Abends gab es ein Remis. Beim 1:1 in Horn hätte sich Abdulah Ibrakovic wohl kein aufregenderes Ende zu seinem Trainer-Comeback ausdenken können. In der fünften Minute der Nachspielzeit drückte Joker Mark Grosse den Ball zum Punktgewinn für konzentriert verteidigende Falken über die Linie, davor hatte Leomend Krasniqi mit einem abgefälschten Distanzschuss die Führung für den FAC besorgt (64.). "Wir haben in den letzten 20 Minuten Moral gezeigt, darauf können wir aufbauen", sagte Ibrakovic.

Mit drei Siegen in Folge im Rücken aber ohne Kapitän Andreas Zingl empfängt Lafnitz am Samstag (14.30 Uhr, laola1.at live) Liefering, das Tor wird Lucas Wabnig hüten. Auch Gerald Nutz (Bändereinriss) und Christian Lichtenberger (Adduktoren) fallen aus.