Ein hupender Autokorso, zugeparkte Straßenzüge, gut gefüllte Tribünen, in Rot gehüllte Fans und ein beinahe voller Gästeblock im Kapfenberger Franz-Fekete-Oval: Wenn einmal im Jahr der GAK in der obersteirischen Stahlstadt zu Gast ist, weht ein ordentlicher Hauch von Bundesliga durch das Zuhause der "Falken". Dass sich der GAK just in seiner ehemaligen Heimstätte zum 120. Geburtstag gratulieren ließ, wo er 1996 etwa Inter Mailand empfangen hatte, gab dem Steirer-Duell am Sonntag eine ganz besondere Note. Doch auch das Geschehen auf dem Platz konnte sich mehr als sehen lassen.