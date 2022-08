Es war eine absolute Willensleistung, die der KSV gegen den FAC abrief, am Ende mussten sich die mit zehn Mann spielenden „Falken“ nach Verlängerung aber doch geschlagen geben. Dabei hatte der KSV in den 120 Minuten zuvor nicht nur eine schnelle Führung bejubelt, sondern auch einen frühen Platzverweis hinnehmen müssen. So dauerte es lediglich sieben Minuten, da durfte der KSV im Franz-Fekete-Stadion jubeln. Der neu in die Mannschaft gerückte Luca Hassler schickte Mark Grosse, der vor FAC-Torwart Simon Spari die Ruhe bewahrte und zum 1:0 traf.