Spielt Neuzugang Mark Grosse von Beginn an - oder nicht? Diese Frage beschäftigte die Kapfenberger Fans vor dem Steirer-Duell mit Lafnitz, am Ende war diese Personalie - Grosse spielte vom Start weg - aber nebensächlich. Vielmehr waren es die Oststeirer, die den "Falken" keine Chance ließen und durch frühe Tore von Christian Lichtenberger (7.) und Daniel Gremsl (12.) schon in der ersten Viertelstunde alles klarmachten, ehe Fabian Wohlmuth (36.) noch vor der Pause für die Entscheidung sorgte.