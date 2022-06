Die neue Saison der 2. Liga beginnt parallel mit jener der Bundesliga am Wochenende vom 22. bis 24. Juli, mit dem Traditionsduell zwischen Aufsteiger Vienna und BW Linz wird am 22. Juli um 18 Uhr der Startschuss gegeben. Neben dieser Partie, die auf ORF 1 übertragen wird, ist bislang erst das Duell zwischen Lafnitz und Bundesliga-Absteiger Admira fix terminisiert, die Oststeirer empfangen am 24. Juli um 10.30 Uhr die Südstädter zum Laola1.tv-Livespiel.

Die restlichen Partien sind bisher erst in einem Rahmenterminplan festgehalten, die Klubs haben die Möglichkeit, die Anspielzeiten selbst zu wählen. Der GAK eröffnet seine Saison am ersten Wochenende zu Hause gegen den FAC, Aufsteiger Sturm II gastiert bei Horn, Kapfenberg in Amstetten. Das erste "kleine Grazer Derby" gibt es am Wochenende vom 30. September bis zum 2. Oktober, die Rotjacken empfangen dabei in Liebenau die Zweier-Garnitur der Blackys.

Davor gibt es eine zweiwöchige Länderspielpause, ansonsten wird bis zum 13. November an jedem Wochenende gespielt, dann gibt es aufgrund der Weltmeisterschaft eine Pause bis Ende Februar. Spieltage unter der Woche sind die gesamte Saison über nicht eingeplant, am 4. Juni 2023 geht die letzte Runde über die Bühne.