Für den GAK geht mit dem heutigen Steirerderby gegen Lafnitz (17 Uhr) eine „sehr gebrauchte Saison“ zu Ende, wie Sportdirektor Dieter Elsneg sagt. „Wir haben uns mehr erwartet und sind noch nicht dort, wo wir es uns im Sommer 2021 vorgestellt haben“, meint Elsneg weiter. „Unser Ziel war schon, dass wir uns nach Platz sechs im Vorjahr tabellarisch weiterentwickeln.“ Nun steht der GAK am Ende bestenfalls erneut auf diesem Rang. „Uns ist es leider nicht gelungen, konstanter zu werden“, sagt Elsneg, der sich aufgrund der vergangenen Leistungen dennoch optimistisch für die kommende Spielzeit zeigt: „Wir haben in den letzten acht, neun Spielen guten, ansehnlichen Fußball gezeigt. Jetzt liegt es an uns, auf dem, was das neue Trainerteam in die Mannschaft gebracht hat, aufzubauen.“