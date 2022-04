Zumindest beim Anhang hatte der GAK bei Liefering ab der ersten Minute die Oberhand. Ein paar Fans der Athletiker fanden den Weg nach Salzburg und sahen eine starke Partie. Die erste ganz dicke Chance hatte Peham (13.). Er setzte nach einem weiten Freistoß von Perchtold nach und eroberte den Ball an der Strafraumgrenze. Ein Haken, ein Schuss und Keeper Stejskal lenkte das Leder gerade noch an die Stange. Der GAK zeigte sich aktiv, doch die Lieferinger kamen besser in die Partie und ging in Führung. Jano spielte in der 36. Minute einen überaus gefühlvollen Chipball in den Lauf von Simic und der ließ dem herausstürmenden Meierhofer flach keine Chance. Nach einem weiten Abschlag sprang in der 41. Minute Dakite in einen Ball und dabei in Marco Gantschnig ins Kreuz. Innenverteidiger lag mit Schmerzen noch auf dem Boden, während der Ivorer nach seiner zweiten Gelben den Platz verlassen musste.