Der April verlief für Lafnitz bislang äußerst erfolgreich. In fünf Spielen blieben die Oststeirer ungeschlagen, holten elf Punkte. Mit Vorwärts Steyr, das sich mit nur zwei Niederlagen aus den letzten 14 Ligaspielen aus der Abstiegszone herausgezogen hat, gastiert heute (18.30) ein ebenfalls formstarkes Team in Lafnitz. Nach dem 4:1-Auswärtserfolg bei Dornbirn hat das Team von Trainer Philipp Semlic aber eine breite Brust. „In Summe haben wir in den letzten Wochen gut performt, konnten unser Spiel weiter verbessern und gute Ergebnisse einfahren“, sagt Semlic. „Das fördert natürlich die gute Stimmung in der Mannschaft.“