Das Meisterrennen in der Zweiten Liga ist zwar nach wie vor offen, am Freitagabend spielte der KSV aber zumindest kurzzeitig eine Hauptrolle. Da gingen die "Falken" gegen Spitzenreiter Austria Lustenau durch Matthias Puschl (36.) noch vor der Pause in Führung, überzeugten über weite Strecken auch spielerisch – mussten sich am Ende aber doch geschlagen geben.