Rassige Szenen bei GAK gegen Dornbirn © © Richard Purgstaller

Der FC Liefering hat sich am Samstag in der 2. Fußball-Liga zumindest für wenige Stunden auf Rang drei geschoben. Die Salzburger feierten gegen den Kapfenberger SV einen 3:2-Heimsieg und lagen damit einen Punkt vor dem FC Wacker Innsbruck, der am Samstag Abend in Lafnitz antrat. Amstetten gewann bei den Juniors OÖ 3:1, die übrigen Nachmittags-Partien FAC gegen Young Violets und GAK gegen Dornbirn endeten 1:1.

Mit dem 1:1 gegen die Vorarlberger ist die GAK-Bilanz nach dem Wiederbeginn ausgeglichen. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen zeigt die Statistik. Am Tabellenplatz änderte sich nichts. Shabani (21.) brachte die Vorarlberger in Front, Harrer glich noch vor der Pause aus. Die fünfte Niederlage im sechsten Spiel setzte es für die Kapfenberger. Nach einem 0:2-Rückstand glich KSV mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus. Für einen Punktgewinn reichte es leider nicht.