In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Am Donnerstag haben die KSV-Fußballer noch zwei Trainingseinheiten absolviert, mit Freitag wurde in Anbetracht der Corona-Krise der Trainingsbetrieb aber eingestellt.

Die KSV-Fußballer haben ihre Kabine bereits geräumt © KSV 1919

Am Dienstagabend holte der KSV im Heimspiel gegen die Juniors OÖ noch einen Punkt, es könnte für längere Zeit der letzte für die Kapfenberger Fußballer gewesen sein. Den Spielbetrieb hat die Liga bereits ausgesetzt, nun kann auch der Trainingsbetrieb nicht mehr fortgesetzt werden. "Das Wichtigste ist, dass alle gesund bleiben. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen und bei der Eindämmung des Virus mithelfen", sagt Cheftrainer Kurt Russ. Am Donnerstag absolvierten die "Falken" noch zwei Trainingseinheiten, ehe sie gemeinsam die Kabinen räumten. Die Trainingsbekleidung wurde gewaschen und desinfiziert, ehe sie in Kisten zusammengepackt wurde.