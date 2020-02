Der KSV startet als Tabellenletzter ins Frühjahr. Dank eines starken Endspurts im Herbst spricht aber viel für den Klassenerhalt, gegen Linz steht morgen das erste Endspiel an.

Gegen Linz beginnt's, Kapfenberg empfängt am Freitag Blau-Weiß © GEPA

Exakt 1260 Minuten sind es, die den KSV vom Verbleib in der Zweiten Liga trennen. Los geht die „Mission Klassenerhalt“ mit dem ersten von 14 Endspielen, wenn am Freitag Blau-Weiß Linz im Franz-Fekete-Stadion gastiert. Dort gibt sich Trainer Kurt Russ gelassen: „Im Grunde fängt alles bei null an.“ Schließlich haben die „Falken“ nach einem erfolgreichen Endspurt im Herbst lediglich drei Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Doch was spricht für den KSV, um den Abschied aus dem Profifußball nach 18 Jahren abzuwenden?