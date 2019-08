Facebook

Die Kapfenberger hatten gegen Klagenfurt das Nachsehen © GEPA pictures

Auf einen Befreiungsschlag hatte der KSV gegen Klagenfurt gehofft, nach 24 Minuten schien die „Falken“ aber die Realität einzuholen. Da traf Saravanja per Freistoß zum 0:2, nachdem Pecirep die Gäste vier Minuten zuvor nach einer Ecke in Führung gebracht hatte.

Gegen die agilen Kärntner um Regisseur Aydin taten sich die am Ball zu ungenauen Kapfenberger lange schwer, KSV-Torhüter Krenn musste mehrfach eingreifen. Das nahm auch KSV-Präsident Erwin Fuchs zur Kenntnis, ab sofort Stellvertreter des neu bestellten Bundesliga-Aufsichtsratsvorsitzenden Philip Thonhauser und zuständig für die 2. Liga.

Dass der KSV für die 2. Liga gut aufgestellt ist, bewies er in Hälfte zwei. Mit einem völlig anderen Gesicht auftretend, setzten sich die nun im Ballbesitz deutlich besser agierenden Obersteirer in der gegnerischen Hälfte fest, doch Pelko hielt – wie schon in Minute 37 – gegen Skrivanek (65.). Eloshvilis Tor nach einer Ecke (77.) sorgte für eine Schlussoffensive des KSV, die am Ende trotz guter Möglichkeiten von Zubkov (88.), Sencar (90.) und Horvat (91.) unbelohnt blieb. „Wir dürfen nicht erst aufwachen, wenn wir in Rückstand sind“, resümierte KSV-Kapitän David Sencar.

Lafnitz erlitt mit dem 0:1 zu Hause gegen Ried in einem abwechslungsreichen Spiel etwas unglücklich die erste Saison-Niederlage. Der Titelkandidat Nummer eins ging durch einen schönen Heber in Führung, während die Lafnitzer vor der Pause einige gute Chancen ausließen. Nach Seitenwechsel änderte sich das Bild, nun kamen die Gäste zu den besseren Gelegenheiten, Torhüter Andreas Zingl hielt die Hausherren im Spiel, und das Remis wäre drin gewesen, aber den möglichen Ausgleich verhinderte der Schiedsrichter, der in der 77. Minute Lafnitz nach Foul von Manuel Kerhe an David Otter einen klaren Elfer vorenthielt.