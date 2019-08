Facebook

Wenn die Jungbullen aus Liefering in die Lafnitzer Fußballarena einlaufen, sind einige Millionen auf den Beinen. Das ist aber kein Geheimnis, denn sogar ein Scout vom AC Milan ist angesagt, um vor allem der Lieferinger Offensivabteilung mit Junior und Kollegen auf die Beine zu schauen. „Wie auch das letzte Match gezeigt hat, ist die Offensive der jungen Salzburger sehr stark. Wir werden da aber versuchen, das passende Rezept zu finden und dementsprechend dagegenhalten. Es wird eine große und schwierige Aufgabe, der wir uns aber stellen“, sagt Lafnitz-Coach Ferdinand Feldhofer. Die Oststeirer werden sich keinesfalls verstecken, denn schließlich hat man ja auch in den eigenen Reihen mit Lukas Fadinger und Florian Prohart zwei Akteure, die bei U21-Teamcoach Werner Gregoritsch am Zettel ziemlich weit oben stehen.