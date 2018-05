Der TSV Hartberg siegt im Steirer-Derby bei Kapfenberg mit 3:1 und ist damit nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen. Ob es aber wirklich ins Oberhaus geht, entscheidet sich am 28. Mai.

Großer Jubel bei den Hartbergern © GEPA pictures

Die Hartberger wurden im Steirer-Derby der Ersten Liga ihrer Favoritenrolle voll gerecht und feierte bei Kapfenberg einen verdienten 3:1-Sieg. Zwar gingen die Gastgeber durch Geissler in der 31. Minute in Führung, doch gelang Tadic sieben Minuten später der Ausgleich.

In der zweiten Hälfte kippte die Partie endgültig zugunsten der Oststeirer. In der 66. Minute bescherte Feyrer den Gästen mit einem Eigentor die 2:1-Führung, fünf Minuten später erhöhte Sanogo auf 3:1 für Hartberg. Zu allem Übel sah Kapfenbergs Rangel in der 75. Minute auch noch die "Ampelkarte".

Entscheidung am Grünen Tisch

Mit diesem Sieg sind die Hartberger in der Tabelle nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen und hätten damit den Aufstieg in die Bundesliga fixiert. Allerdings fehlt dem TSV bekanntlich die Lizenz, die den Hartbergern zwei Mal die Lizenz verweigert haben.

Doch die Steirer geben nicht auf. So hat man nun als letzte Möglichkeit das Ständig Neutrale Schiedsgericht der Bundesliga angerufen. "Es spießt sich lediglich an einer formaljuristischen Interpretation. Wirtschaftlich und infrastrukturell haben wir die Voraussetzungen für die höchste Spielklasse erfüllt", sagr Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl. Das Urteil wird am 28. Mai gefällt.