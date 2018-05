Auch in zweiter Instanz hat der TSV Hartberg die Lizenz für die Bundesliga nicht erhalten.

© GEPA pictures

Der TSV Hartberg steht auch in zweiter Instanz ohne Lizenz für die kommende Saison in der österreichischen Fußball-Bundesliga da. Der Protest der Steirer gegen die erstinstanzliche Verweigerung der Spielgenehmigung für die höchste Spielklasse wurde vom Protestkomitee aus finanziellen und rechtlichen Gründen abgewiesen. Das gab die Bundesliga am Dienstagabend bekannt.

Hartberg befindet sich als aktueller Tabellenzweiter der Erste Liga sportlich auf Aufstiegskurs. Der Club verfügt bisher für 2018/19 aber nur über die Lizenz für die zweithöchste Spielklasse. Diese hat in zweiter Instanz nun auch der Kapfenberger SV erhalten. Der Protest des Regionalligisten SV Allerheiligen gegen die Nichterteilung wurde dagegen abgewiesen.

Der Instanzenzug innerhalb der Bundesliga ist mit dem Protestkomitee abgeschlossen. Hartberg und Allerheiligen haben allerdings noch eine Woche Zeit, beim Ständigen Neutralen Schiedsgericht Klage einzulegen. Dieses würde bis Ende Mai eine letztinstanzliche Entscheidung treffen.