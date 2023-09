Zehn Minuten sind in der zweiten Hälfte gespielt, da nimmt sich Daniel Maderner den Ball herunter und sich aus rund 20 Metern einfach einmal ein Herz. Zu scharf ist der Schuss, der starke Andreas Leitner ist mit den Fingerspitzen zwar noch am Ball, kann ihn aber nur noch an die Innenstange lenken. Mit seinem dritten Ligatreffer in dieser Saison – seinem ersten in Graz – hatte Maderner maßgeblich Anteil daran, dass der GAK nach der 1:4-Schlappe bei Lafnitz wieder zurück auf die Siegerstraße gekehrt ist, durch das 1:0 gegen Ried halten die Rotjacken weiter Schritt mit Zweitliga-Spitzenreiter St. Pölten.

In der ersten Hälfte blieb Maderner noch ein Treffer untersagt, Leitner lenkte einen Drehschuss des Stürmers aus sieben Metern mit einem überragenden Reflex über das Tor (28.). In der Pause wurde der verletzte Benjamin Rosenberger, der abermals von Felix Köchl vertreten wurde, nachträglich für sein 100. Spiel für den GAK geehrt. Dass der eingewechselte Markus Rusek nach Wiederanpfiff und mustergültiger Cheukoua-Vorarbeit die Riesenchance auf das 2:0 liegen gelassen hatte (61.), rächte sich zum Glück für die Athletiker nicht. Bedanken mussten sie sich dafür bei ihrem Torhüter Jakob Meierhofer, der zunächst einen scharfen Ball aus dem Eck gefischt hatte (69.) und auch kurz drauf nochmals zur Stelle war (72.). In der 76. Minute kratzte dann auch noch Marco Gantschnig einmal den Ball von der Linie. Somit feierte der GAK vor 3288 Besuchern den fünften Sieg im sechsten Ligaspiel.

In der Südstadt knöpfte Sturm II der Admira ein 1:1 ab. George Davies besorgte mit einer Einzelaktion die Führung für die Gastgeber (12.), die Leon Grgic aber umgehend ausglich (18.). „Das ist ein Achtungserfolg für meine Burschen“, sagte Sturm-Trainer Thomas Hösele. „Ich bin zufrieden, es wäre mehr, aber auch weniger drin gewesen.“ Damit traf er den Nagel auf den Kopf: Während etwa Admiras Albin Gashi allein zwei Lattenschüsse verzeichnete, ließen Antonio Ilic und Grgic in ein und derselben Aktion zwei Sitzer aus (51.).

Der DSV Leoben schlug nochmals zu und verpflichtete den 24-jährigen nigerianischen Offensivspieler Kingsley Michael von Bologna.